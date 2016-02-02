Sur'daki terör saldırısı

TRABZON (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma teğmen Recep Erdoğan'ın naaşı, askeri uçakla Trabzon'a getirilip törenle memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Şehit Erdoğan'ın naaşının Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderilmek üzere Trabzon'a getirildi. Şehit Erdoğan için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Mecnun ve babası Vahittin Erdoğan ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Köksal, Gümüşhane Emniyet Müdürü Orhan Kar, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Gürman İlhanoğlu ile askeri erkan katıldı.

Şehit Erdoğan'ın cenazesinin Trabzon'a getirilişi öncesi havalimanı VIP Salonu'nda şehidin ailesi ile protokoldekilerin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehidin annesi Mecnun ve babası Vahittin Erdoğan ile yakınları gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, protokoldekiler, aileye başsağlığı diledi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları'na ait askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce bir süre omuzlarda taşındı. Şehidin naaşı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait cenaze nakil aracına konularak karayoluyla memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı. Cenaze nakil aracına, Türk bayrakları ile donatılmış çok sayıda araç da konvoy oluşturup eşlik etti.

Şehidin naaşının havalimandan ayrılışı sırasında bazı yakınları ellerinde Türk bayrağı açtı, polis ve askerlerde selam durdu.

Bu sırada bir şehit yakınının gözyaşlarını tutamaması üzerine şehit Erdoğan'ın babası Vahittin Erdoğan bu kişiyi teselli etmek için yanına yaklaşıp gülerek, "Ağlama. Benim şehidim son şehidimiz olsun. Allah bir daha ülkemize böyle şehit acısı yaşatmasın. Vatan sağ olsun. Bin tane evladım vatana feda olsun" dedi.

Ellerinde Türk bayrağı olan şehidin bazı yakınları da "Ağlamayın. Ağlayıp katilleri sevindirmeyin" diye konuştu.

Şehit Erdoğan'ın cenazesinin yarın Gümüşhane'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.