Trabzon'da istinat duvarı yapımı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, geçen yıl istinat duvarı yapımına 3 milyon 29 bin lira harcandığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara istinat duvarları inşa ettiklerini belirterek, geçen yıl bu doğrultuda önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

İstinat duvarı inşaatlarını aciliyet durumuna göre sıraladıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Bölgemizin iklimi, coğrafi koşulları ve toprak yapısı itibariyle sanat yapılarına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda bizlerde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2015 yılında özellikle kırsal mahallelerimizde istinat duvarı inşaatlarına 3 milyon 29 bin TL harcadık, toplamda 21 bin metreküp istinat duvarı inşaatı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu, bu çalışmalarının bu yıl da artan bütçelerle devam edeceğini anlatarak, her yıl gerçekleştirecekleri bu çalışmalar ile Trabzon'un bu tür sorunlarını ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini kaydetti.