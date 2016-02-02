Trabzon'da kumar oynandığı iddiası

TRABZON (AA) - Trabzon'da kumar oynadığı ya da oynattığı iddia edilen 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde İ.T. ve C.Y'ye ait iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde kumar oynandığını tespit etti. İş yerlerinde bulunan oyun kartlarına ve kumar paralarına el konuldu.

Söz konusu mekanlarda, kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddia edilen iş yeri sahiplerinin yanı sıra T.E, K.A, N.M, Y.B, H.Ş, A.H, ve A.S. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.