TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde Y.Ş'nin (23) kullandığı otomobilde, arama yaptı.
Aramada, 207,86 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şahıs hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama" suçundan işlem yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Trabzon'da uyuşturucu maddeyle mücadele
02/02/2016 15:44
TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları sürüyor.