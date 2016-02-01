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Trabzon'daki çığ felaketine 22,5 yıl hapis istemi

Trabzon'daki çığ felaketine 22,5 yıl hapis istemi
Trabzon'daki çığ felaketine 22,5 yıl hapis istemi
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- Çaykara ilçesindeki HES şantiyesinde, çığda 5 kişinin ölümünden sorumluluğu oldukları iddia edilen firma yetkilileri ile iş güvenliği uzmanından oluşan 5 kişi hakkında 4,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki HES şantiyesinde geçen yıl meydana gelen çığ olayında, 5 kişinin ölmesinde sorumluluğu oldukları öne sürülen firma yetkilileri ve iş güvenliği uzmanından oluşan 5 kişi hakkında 4,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2015 tarihinde Çaykara ilçesi Kavlatan mevkisinde faaliyet gösteren Balkodu 2 Hidroelektrik Santral (HES) şantiyesinde gerçekleşen çığda, taşeron Özgür Özyürek'in yanı sıra işçiler Nusret Er, Muhammet Işıklı, Lokman Çelik ve Erhan Aslan'ın hayatını kaybettiği, Cenk Tutay, İdris Kurucu ve Bülent Yılmaz'ın ise sağ olarak kurtarıldığı anımsatıldı.
Ölenlerin cesetlerinin 3 günlük bir arama kurtarma çalışması sonucu bulunduğu anımsatılan iddianamede, otopsi sonucu bu kişilerin "göğüs ve karın basısına bağlı mekanik aspiksi" sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.
İddianamede, söz konusu işin HES inşaatının asıl işvereninin BTA AŞ şirketi olduğu, bu şirketin inşaatın yapım işini TULPAR AŞ'ye teslim ettiği, bu şirketin de ÖZ SEDA firmasına devrettiği anlatılarak, ÖZ SEDA firmasının da işi olayda ölen taşeron Özgür Özyürek'e devrettiği kaydedildi.
Bu nedenle olaydan BTA AŞ Genel Şantiye Şefi ve HES İnşaat İşyeri Genel Sorumlusu Hasan Koç, ÖZ SEDA şirketinin ortağı ve sorumlusu Kamil Hilmi Güzel, aynı şirketin şantiye şefi gibi çalışan makine sorumlusu Abdülhamit Akgül, TULPAR şirketi sorumlusu Burak Güney ile iş güvenliği uzmanı Noman Hisoğlu'nun sorumlu olduğu ifade edilen iddianamede, olay günü, ölen 5 kişi ile mağdurlar Tutay, Kurucu ve Yılmaz'ın şantiye şefi gibi çalışan Akgül'e kötü hava koşullarından dolayı "Bu şartlarda çalışamayacaklarını" söylemelerine rağmen "sorumluluğu üzerine aldığını" söyleyen Akgül tarafından jeneratör tamiri ve bakımı yapmak için çığ olayının yaşandığı bölgeye gönderildiği anlatıldı.
Ölen Özyürek, Er, Işıklı, Çelik ve Aslan'ın olay yerine giderken çığ altında kaldığı, Tutay, Kurucu ve Yılmaz'ın ise bir iş makinelerinde olmaları sebebiyle kurtulduğu anlatılan iddianamede, eğimli, yamaç bir alanda olan bölgenin seyrek orman bitki örtüsü ve rüzgar yüzünden riskli olduğu ve Trabzon Valiliği ile Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünce olay öncesi çığ konusunda uyarılarda bulunulduğu bildirildi.
İddianamede, olayda gerekli iş güvenliğini sağlamayan Koç, Güzel, Akgül'ün "asli kusurlu", Güney ve Hisoğlu'nun ise "tali kusurlu" olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.


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