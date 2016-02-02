TRABZON (AA) - Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin genel kurul toplantısı yapıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 dönemine ait olağan mali genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıya, yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Çubukçu, Orhan İlarslan, genel müdür Sinan Zengin, eski yönetim kurulu üyesi Köksal Güney ve diğer ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genel kurulda şirket yönetim kurulu başkanlığına Muharrem Usta, şirket yönetim kurulu başkan yardımcılığına Ahmet Çubukçu, şirket yönetim kurulu üyeliğine Coşkun Bülbül ve şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine de Yılmaz Büyükaydın ve Adnan Bayram oy birliğiyle seçilmişlerdir."
Trabzonspor Sportif AŞ Genel Kurulu yapıldı
02/02/2016 20:30