TRABZON (AA) - Trabzonspor, Bursaspor'a transfer olan forvet oyuncusu Deniz Yılmaz'la ilgili borsaya açıklamada bulundu.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Deniz Yılmaz ile şirketimiz arasındaki 31 Mayıs 2017 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcunun şirketimizden olan 1.830.000 lira tutarındaki alacakları karşılığında feshedilmiştir"denildi.Bursaspor Kulübü, Deniz Yılmaz ile dün 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Trabzonspor'dan Deniz Yılmaz açıklaması
02/02/2016 10:15