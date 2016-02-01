TTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Komisyonu'dan Vali Öz'e ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki Kadın Girişimciler İcra Kurulu Komisyonu ve Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ve beraberindeki komisyon üyelerini makamında kabul etti.

Kadın Girişimciler Komisyonu öncülüğünde Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Yomra Belediyesinin arazi desteğiyle hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir tesisin hayata geçirilmesi noktasında Vali Öz'ün onayını almak istedikleri belirten Ulusoy, Vali Öz'e projeleri hakkında bilgi verdi.

Vali Öz, yapılacak bu yatırımın çok önemli hizmetler vereceğini ifade ederek, "Bu hizmetin uzun süreli olabilmesi için tesisin kim tarafından ve nasıl işletileceği konusu da şu anda kararlaştırılmalıdır. Tesisin Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulması yatırımın uzun vadeli olması açısından daha sağlıklı olacaktır" dedi.

Hasta yakınlarının yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması açısından bu yatırımın son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Öz, şunları kaydetti:

"İnsanımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. O nedenle bu proje ve yapılacak tesisi çok önemsiyorum. Bu tesisisin işletilmesi için birkaç yol mevcut. Bu konu hakkında Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimizle görüşmeler yaptım. Bunun sonucunda en sağlıklı işletme şeklinin hastane bünyesinde olacağını düşünüyorum. Hastane bünyesinde olması bizlere hem personel temini hem de işletme açısından kolaylık sağlayacaktır ancak bunun yanında işletme açısından bir yol daha var. Tesisi bir dernek kurarak onun çatısı altında işletmek. Dernek çatısı altındaki işletme aşamasında da yine hastane personelinden takviyeler alınabilinir. Böylelikle bu tarz mekanizma daha faydalı olur."

Vali Öz, tesisin istihdama da katkısı olacağını kaydederek, "İhtiyaç sahibi kişiler ücret karşılığı burada çalışabilir. Bunun yanında gönüllü takviye destekleme mekanizmasını da oluşturabiliriz" diye konuştu.

Vali Öz, tesisin yapılması için hayırsever iş adamlarının katkı vereceğini, katkı yapan hayırsever iş adamlarının isimlerinin tesisin bazı bölümlerinde yaşatılacağını söyledi.