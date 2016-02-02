Ovacıklı kayakcılar yarışmalara hazır

TUNCELİ (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak kayak yarışmalarına katılacak Ovacıklı kayakçılar, yaptıkları son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

A Grubu 2. Ayak Yarışması için Kars Sarıkamış'ta yarışmalara katılacak Ovacıklı 15 kayakçı, yarışlarda iyi derecelerle dönmeyi hedefliyor.

Kayak antrenörü Elif Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Antrenmanların eğlenceli geçtiğini ifade eden Aşkın, şunları söyledi:

"15 Ocak'ta Erzurum'da yapılan yarışmada 2 sporcumuz dördüncü olmuş, bir de beşincilik elde etmiştik. Yarında Kars Sarıkamış'a gideceğiz. Bu yarışmaya biraz daha iyi hazırlandık. Görüldüğü gibi ilçemizde koşullar çok iyi. Her hangi bir güvenlik sıkıntısı yok. 1,5 metre civarında kar var. Yakın illerden ve şehir merkezinden tüm halkımızı buraya davet ediyoruz."

Ovacıklı kayakçılardan Umut Gürcan, 15 Ocak'ta Erzurum'da yapılan yarışlarda dördüncü olduğunu belirterek, "Hedefim milli sporcu olmak. Olimpiyatlarda yarışmak istiyorum" dedi.