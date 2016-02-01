Tunceli'de koruma altına alınan puhu kuşu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de vatandaşlarca uçamayacak halde bulunan ve koruma altına alınan puhu kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Tunceli'de 8 Ocak'ta vatandaşlar tarafından Alibaba Mahallesi'nde bulunan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan puhu kuşunun tedavisi tamamlandı. Yeniden uçabilen puhu kuşu, doğal ortamına salındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli bölgesinde nadir görülen kuşlardan puhunun, kendilerine teslim edildiğinde bitkin ve uçamaz halde olduğunu belirtti.

Kuşun tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Gürsönmez, "Ekiplerimiz, kuşu koruma altına alıp tedavisiyle yakından ilgilendi. İyice iyileştiğine kanaat getirdiğimiz için bugün doğal ortamına geri bıraktık" dedi.