Tunceli'de yemleme çalışmaları

TUNCELİ (AA) - Ormanlık alanlarda kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Tunceli'de, doğal ortamlarında yem bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, metrelerce karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yemleme çalışması yaptı.
Kış için 8 ton yem stoklayan Şube Müdürlüğü ekiplerince kuş türlerinin yoğun olarak bulunduğu Anafatma mevkisinde uygun alanlara buğday bırakıldı.
Şube Müdürlüğü yetkilileri, yemleme çalışmalarının bahar aylarına kadar periyotlar halinde devam edeceğini bildirdi.