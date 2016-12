3 işçinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili korkunç iddia

RADİKAL - Esenyurt, Hadımköy Hoşdere yolu üzerindeki 32 katlı konut inşaatında üç işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasını, KESK DİSK ve TMMOB protesto etti. İnşaatın önünde toplanan grup, slogan attı.

Daha sonra grup adına TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz basın açıklaması yaptı. Solmaz basın açıklamasında, "Dün Bahçeşehir Fi Side adlı rezidans inşaatında bir yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimiz Yasin Bakır, Şükrü Yaşar ve Osman Yardımcı'nın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde her yıl asansör facialarında bir çok vatandaşımız hayatını kaybediyor, yaralanıyor. Her yıl bir çok iş kolunda binlerce iş kazası yaşanıyor. Yüzlerce emekçi hayatını kaybediyor, binlerce emekçi yaralanıyor.

"HER YIL 1500 EMEKÇİ HAYATINI KAYBEDİYOR, BİNLERCESİ SAKATLANIYOR"

Her yıl artan iş cinayetleri ülkemizde iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Her yıl ortalama 1500 emekçi hayatını kaybederken, binlercesi iş göremez duruma gelecek şekilde sakatlanıyor.

2015 yılı iş cinayetlerinde kaybettiğimiz insan sayısı 1735, 365'e bölerseniz 5.7 kişi eder. Biz 2015 yılında her gün 5.7 insanımızı iş cinayetlerinde kaybettik. En baştan söyleyelim ölümlerin nedeni kentsel rant ve yoğun emek sömürüsü için işçilerin yaşamlarını gözden çıkaranlardır. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kalıcı kesin ve güvenceli önlemleri almayan siyasi iktidar ve onun çevresinde türeyen rantçı yandaş sermaye grupları her yıl binlerce insanımızın yaşamını yitirmesinin başlıca sorumlularıdır" dedi.

"KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZIN BEDELİ 50 BİN LİRADIR"

Solmaz, "Bizim teknik görevli arkadaşlarımız dün burada inceleme yaptılar. Buradaki asansör kazasının sebebi; bir cıvata parçasının kopmasıdır. Bu çok normal bir şey. Çünkü burada uzun süredir kullanılmamış ve korozyon sonucunda civatalar ömrünü tamamlamış. Bir civatanın kopması ve devreye girmesi gereken ani frenleme sistemin devreye girmemesiyle asansör 24. kattan zemine düşmüştür. Sebebi budur. Yani bu asansörler inşaat yeniden devreye girdiğinde denetimden geçseydi o malzeme yorulması ve korozyona uğrayan malzeme değişseydi biz bugün bu iş cinayetini konuşmuyor olacaktık. Bunun bedeli yaklaşık 50 bin lira. Asansör üretici firmasının inşaat firmasından talep ettiği teklif budur. İnşaat firması bu teklifi pahalı bulmuş bununla ilgili bir işlem yapmayıp çalışmaya devam etmiştir. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın bedeli 50 bin liradır" dedi.

DHA/Gülseli KENARLI - Cemal KÖYÜK