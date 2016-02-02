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Ahmet Türk'ün torunu 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklandı

Ahmet Türk'ün torunu 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklandı
Ahmet Türk'ün torunu 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklandı

Heja Türk

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Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan operasyonda "PKK'ya üye olmak" iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler arasında Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk de bulunuyor.

RADİKAL - İstanbul'un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün de olduğu 4 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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