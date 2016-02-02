Ahmet Türk'ün torunu 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklandı

RADİKAL - İstanbul'un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ün de olduğu 4 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.