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Ailesini tatile gönderen işadamına eskort tuzağı

Ailesini tatile gönderen işadamına eskort tuzağı
Ailesini tatile gönderen işadamına eskort tuzağı
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İzmirli işadamı, eskort sitesi aracılığıyla evine davet ettiği kadının yanındaki üç erkek tarafından bıçak zoruyla gasp edildi. İşadamının parasını, iki cep telefonunu ve kolyesini gasp eden zanlılar, müşteri sandıkları polisler tarafından yakalandı

RADİKAL - Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmirli işadamı K.K, eskort sitesi aracılığıyla buluştuğu kadının yanındaki arkadaşları tarafından kolye, cep telefonu ve parası gasp edildiği iddiasıyla polise başvurdu. Polis aynı yöntemi kullanarak buluştuğu kadın D.G. ve olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. D.G, serbest kalırken sevgilisi Ş.E. ile birlikte toplam 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi çocukları ile karne tatili için şehir dışına çıkan tekstilci K.K, internetten bulduğu eskort sitesindeki telefonu aradı. Ardından buluşma yeri olarak verdiği evde bekleyen K.K, çalan zil üzerine kapıyı açınca, D.G. (34) ile birlikte içeriye Ş.E.(25), M.U.(21), ve İ.B.G.(22) girdi. İşadamını tehdit ve bıçak zoru ile korkutan üç zanlı işadamının iki adet cep telefonunu, cüzdanındaki paralarını ve boynunda bulunan altın kolyeyi aldıktan sonra kayıplara karıştı.

TEŞHİS ETTİ

Olayın ardından polise başvuran K.K., başından geçenleri anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu dedektifleri, zanlıları yakalamak için aynı şekilde, eskort sitesinde kayıtlı bulunan kadını telefonla arayıp buluşma noktası vererek çağırdı. D.G'yi buluşma noktasına kendilerine ait araçla getiren Ş.E. yakalandı. Gözaltına alınan Ş.E'nin verdiği bilgiler sonrası olayla ilgili iki arkadaşı daha gözaltına alındı. Zanlıları emniyette teşhis eden işadamı K.K. polise teşekkür etti. İfadeleri tamamlanan D.G. ile birlikte Ş.E, M.U. ve İ.B.G. adliyeye sevk edildi.

D.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, üç zanlı birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan tutuklanarak Buca Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 


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