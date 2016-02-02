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Amedspor tesislerine 'tweet' baskını

Amedspor tesislerine 'tweet' baskını
Amedspor tesislerine 'tweet' baskını
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Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Amedspor'un Diyarbakır'daki tesislerine polis tarafından baskın düzenlendi.

RADİKAL - Futbolcuların kaldığı tesisteki bilgisayarların belleklerine el konuldu

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Amedspor’un Diyarbakır’daki tesislerine polis tarafından baskın düzenlendi.

Alınan bilgiye göre Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi’ne ait bir grup polis, bu akşam saatlerinde Amedspor’un Seyrantepe semtindeki Şilbe Tesisleri’ne baskın düzenledi. Tesisteki bilgisayarların belleklerine el koyan polis ekipleri, daha sonra futbolcuların konakladığı Talaytepe’deki yönetim binasına baskın düzenledi.

T24’e konuşan Amedspor Futbol Şubesi Sorumlusu Servet Erol, baskına gerekçe olarak Amedspor adına açılan sahte bir hesaptan atılan twitlerin gerekçe gösterildiğini söyledi. Erol, “Bizim resmi hesabımız ‘Amedspor021’dir. Bunun dışındaki paylaşımlardan sorumlu tutulmamız doğru değildir. Böyle bir gerekçeyle kulüp tesisleri nasıl basılır? Bilişim Suçları pekala IP numarasından twiti atan hesabı rahatlıkla bulabilir. Futbolcuların yemek saatinde tesislere baskın yapmak bir gözdağıdır. Eşi ve benzeri görülmemiş bir olaydır. Bir yandan saha kapatma ve para cezaları, diğer yanda medyada hedef gösterilmemiz bir linç kampanyasının devamıdır” dedi. 

Baskının gerekçe gösterildiği tweet şöyle:


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