Amerikan İHA'sı Adana'ya düştü!

RADİKAL - Adana'nın güneyinde Karataş İlçesi yolu üzerindeki Doğankent Mahallesi'nin girişindeki boş alana Predatorun mekanik arıza sonucu gece saat 01.40 sıralarında düştüğü belirtildi. Silahlı insansız hava aracı İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'nin 39'uncu Taktik Grup Komutanlığı'ndan gelen görevliler ve Türk uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Polis, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

Adana kent merkezine ve Türk-ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta düşen ve parçalandığı gözlenen ABD'ye ait olduğu bildirilen silahlı insansız hava aracını taşımak için de bölgeye 2 TIR getirildi.

ABD'nin 39'uncu Taktik Grup Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, "MQ-1 Predator silahlı insansız hava aracı Türkiye'nin güneyinde saat 01.40'da düştü. İlk değerlendirmeye göre insansız hava aracında mekanik arıza oldu. Kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma devam ediyor" denildi.

Irak'a ABD'nin düzenlediği operasyonlardan birinde İncirlik Üssü'nden atılan bir füze parçası bir çocuğa isabet etmiş, sakat kalmıştı.

HATAY'A ZORUNLU İNİŞ YAPTIRILMIŞTI

ABD'ye ait bir MQ-1 Predator tipi insansız hava aracı da, 19 Ekim 2015'te de Hatay'da düştü. Hatay Havaalanı ile Kumlu İlçesi'nin Gülova Mahallesi arasındaki mısır tarlasında bulunan Predator, Adana'daki İncirlik Üssü'nden bölgeye giden uzmanların da yer aldığı ekibin yaptığı detaylı incelemenin sonunda parçalara ayrılıp brandaya sarıldıktan sonra yüklendiği TIR'la İncirlik'e götürüldü. ABD'den yapılan açıklamada insansız hava aracında mekanik bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle de zorunlu iniş yaptırıldığı belirtilmişti.

PREDATOR'UN ÖZELLİKLERİ

İnsansız hava aracı MQ-1 Predator, ABD Hava Kuvvetleri ve CIA'nın kullanması için General Atomics Şirketi tarafından 1994'te geliştirildi. 1990'larda sadece gözlem ve ileri keşif için kullanılması planlanan Predator, daha sonra yeni kameralar ve füzelerle modifiye edildi. Predatorün yenilenmiş modelleri, iki AGM-114 Hellfire füzesi, AIM-92 Stinger havadan havaya füzesi ve 6 Griffin havadan karaya füzesi taşıyabiliyor. Değeri 4.5 milyon dolar olan Predator, 740 kilometre menzile sahip ve 16 saat havada kalabiliyor. Komuta merkezinden uydular ve sensörlerle kontrol ediliyor. AN/AAS-52 Hedefleme Sistemi'nin kullanıldığı Predatorlerde yer alan kızılötesi kameralar ışığa göre kendini ayarlıyor. Duman, sis ve bulutların arasından görüntü alabiliyor. Lazer ışınları ile hedefi gösterebiliyor. (Fatih KARAÇALI/ADANA/DHA)