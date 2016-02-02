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Asansör faciasında ölen işçileri cenazeleri Ağrı'ya gönderildi

Asansör faciasında ölen işçileri cenazeleri Ağrı'ya gönderildi
Asansör faciasında ölen işçileri cenazeleri Ağrı'ya gönderildi
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Esenyurt'ta inşaatta yaşanan asansör faciasında hayatını kaybeden işçileri cenazeleri Adli Tıp Morgu'ndan alınarak defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderildi. Ölen işçilerden Yasin Bakır'ın ağabeyi Adem Bakır, kaza nedeniyle şirket yetkililerini suçladı.

RADİKAL - Esenyurt'ta bir inşaatta yük asansörünün beton zemine çakılması sonucu inşaat işçileri Osman Yardımcı (17, Yasin Bakır (19) ve Şükrü Yaşar (21) hayatını kaybetmişti. Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Çekmeköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası 3. Bölge Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait gasilhaneye getirildi. Yasin Bakır'ın ağabeyi Adem Bakır, kaza nedeniyle şirket yetkililerini suçladı. Kazaya neden olan asansörün bakımının yapılmadığını ileri süren Adem Bakır, "Asansörün bakımı yapılmıyordu. Her yeri paslanmıştı. Ama kimse dinlemedi. Bizi sürekli 'Tamam onaracağız. Sıkıntı yok' diyerek oyaladılar" dedi.

Aynı yerde çalıştığı belirten bir işçi ise, "İş güvenliğimiz azdı. Asansörler bozuluyordu, yapıyorlardı sonra bir daha bozuluyordu. Bakımı yapılmıyordu. Daha önce de kazalar oluyordu. Bazı yerlerde el ele tutarak bir taraftan bir tarafa geçiyorduk. Can güvenliğimiz yoktu" diye konuştu.

Cenazeler gasilhanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bir otobüsün bagajına alındı. Yanyana dizilen 3 tabut yürekleri dağladı. Cenazeler memleketleri Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi. Yasin Bakır ile Osman Yardımcı Kotancı Köyü'nde, Şükrü Yaşar'ın ise Bulgurlu Köyü'nde toprağa verilecek.
DHA-Cengiz ÇOBAN


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