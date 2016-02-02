Yerel Haberler

Balya'da maden göçüğü: 1 ölü

Balya'da maden göçüğü: 1 ölü
Balya'da maden göçüğü: 1 ölü
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Balıkesir'in Balya ilçesinde, özel bir şirkete ait kurşun ve çinko maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

RADİKAL - Balya'daki bir maden ocağındaki jumbo galeri olarak adlandırılan ve yer altına spiral şekilde inen bölümde, bugün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği bölümde iş makinesinde çalışan 27 yaşındaki Alpay Demirer toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Mesaisinin bitmesine kısa süre kala göçük altında kalan Demirer'in cesedi, kazanın ardından madene gönderilen Balıkesir İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Balıkesir İtfaiyesi ekipleri tarafından göçük altından çıkartılıp, Balya Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay anında galeride 15 kişilik bir işçi grubunun olduğu ancak sadece Demirer'in kaçamayarak göçük altında kaldığı bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DHA-Hilmi DUYAR


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