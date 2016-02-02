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Bomba düzenekli odun sobada patladı: 7 yaralı

Bomba düzenekli odun sobada patladı: 7 yaralı
Bomba düzenekli odun sobada patladı: 7 yaralı
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Malatya'da ortadan yarılarak bomba düzeneği yerleştirilen odunlar evdeki sobada patladı, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

MALATYA – Olay akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy Mahallesi’nde, Adıyamanlı Özdağ ailesinin oturduğu evde meydana geldi. Özdağ ailesi, oturma odasında bulunan sobaya odun atıldıktan kısa bir süre sonra büyük bir patlama meydana geldi. Olay sırasında baba Mehmet Özdağ, eşi Zahide ile çocukları Serap, Seher, Servet, Samet ve Mehmet parçalanan sobanın metal parçaları ve bomba etkisiyle yaralandılar. Patlamayı duyan mahalleli, hemen olayın meydana geldiği eve giderken, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. İkisinin durumunun ağır olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldılar.

Olay yerinde inceleme yapan Jandarma teknik ekibinin, patlamanın bombadan meydana geldiğini belirlerken, Emniyet Müdürlüğü’nden de bomba uzmanları olay yerine gittiler.

Hastanede ifadesi alınan anne Zahide Özdağ, patlamanın bombadan kaynaklandığı yolundaki ilk tespitin kendisine iletilmesi sonucu, “Biz evde dut ağacı odunu yakıyorduk. Ancak, odunlukta birkaç tane farklı odun görmüştüm" deyince, odunluktaki odunlar incelendi. İncelemede, yarılarak bomba ve fünye yerleştirilmiş, sonra yeniden yapıştırılmış olan 3 adet daha bomba düzeneği bulunan odun ele geçirildi. Ayrıca, evdeki elektrikli matkaba da, çalıştırıldığı takdirde patlayacak düzenekli bomba yerleştirildiği saptandı.

Güvenlik güçleri odunların arasına tuzaklanmış bombalama olayı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(Mikail PELİT / DHA)

 


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