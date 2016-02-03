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Çaldıran eksi 41'le dondu

Çaldıran eksi 41'le dondu
Çaldıran eksi 41'le dondu
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Van'ın Çaldıran İlçesi yine en soğuk günlerinden birini yaşadı. Gece hava sıcaklığı eksi 41 dereceye kadar düşünce her yer buz tuttu.

RADİKAL- Van'ın Çaldıran İlçesi yine en soğuk günlerinden birini yaşadı. Gece hava sıcaklığı eksi 41 dereceye kadar düşünce her yer buz tuttu. 

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde 6 gün önce Türkiye'nin en soğuk gecesini eksi 41.2 derece ile yaşayan Çaldıran'da önceki gece de termometreler yine eksi 41 dereceyi gösterdi. Çaldıran İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki Ayrancılar Mahallesi'nde hava sıcaklığı eksi 41 dereceye kadar düşünce sular, ağaçlar, kıyafetler dondu. Evlerinde sobalarını sürekli yakmak zorunda kalan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkamadıklarını söyledi. Sobalarının başından ayrılamadıklarını belirten vatandaşlar, havyanlarını da çok kısa süreliğine dışarı çıkarıp yemleyebildiklerini söyledi. (DHA)



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