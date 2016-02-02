Çalışma Bakanlığı'ndan 3 işçinin öldüğü kazayla ilgili açıklama

RADİKAL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Esenyurt'ta 3 işçinin hayatını kaybettiği dünkü asansör kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen iş kazası, iş müfettişlerince yapılan teftiş sonucu çalışmanın durdurulduğu bloklarda meydana gelmiştir" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen iş kazası ile ilgili işyerinde iş müfettişlerince yapılan teftiş sonucu düzenlenen 15.01.2015 tarihli idari tedbir raporuna istinaden alınan heyet kararıyla işyerinin tamamında işin durdurulmasına karar verilmiştir. Sonuncusu 27.05.2015 tarihinde olmak üzere değişik tarihlerde dört kez işveren tarafından noksan hususların giderildiği ve işin durdurulmasının kaldırılması talebi üzerine iş müfettişlerince inceleme teftişi yapılmış, bu teftişler sonucunda A3, A4, C2, B1, B2, B3 ve dükkânlarda durdurmanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B4, B5, B6, C1, C3, C4 bloklarda işin durdurulmasının devamına karar verilmiştir. Bahsi geçen kaza ise durdurulmuş bloklarda meydana gelmiştir.

01.02.2016 tarihinde meydana gelen iş kazası sonrasında iş müfettişlerince yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgiler şöyledir;

-İş kazasının A9 ve A10 Bloklar arasında kurulu bulunan dış cephe asansöründe, asansör kabininin 20. normal kat seviyesinde motor bölümünden ayrılarak aşağıya düşmesi sonucu meydana gelmiş olduğu,

-İş kazası sonucunda 3 çalışanın hayatını kaybettiği,

-Kazanın meydana geldiği dış cephe asansörü incelendiğinde, asansörün motor kısmının 20. normal kat seviyesinde ray üzerinde kaldığı, kabin kısmının ise motor bölümüyle aradaki bağlantı elemanlarının koparak ayrılması sonucu zemine düşmüş olduğu tespit edilmiştir."

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, iş kazasında hayatını kaybeden merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

AA