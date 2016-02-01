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CHP'li başkanın tabancası çalındı

CHP'li başkanın tabancası çalındı
CHP'li başkanın tabancası çalındı
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CHP Antalya İl Başkanı Avukat Semih Esen'in otomobilinin bagajındaki tabancası çalındı.

RADİKAL - CHP Antalya İl Başkanı Avukat Semih Esen’in otomobilinin bagajındaki ruhsatlı tabancası henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Soygunların Esen’in aracındaki kredi kartları, tablet ve diz üstü bilgisayarını alması ise dikkati çekti.

Olay,saat 16.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. Ortopedi Servisi’nde tedavi gören bir yakınını ziyarete giden CHP Antalya İl Başkanı Avukat Semih Esen, ziyaret sonrasında aracına geldiğinde silahının yerinde olmadığını fark etti. Hemen polisi arayan Esen, yaptığı incelemede kredi kartlarının, tablet ve diz üstü bilgisayarını araçta bulunduğunu, sadece bagajdaki çantasındaki tabancasının alındığını gördü. 

Polis ekipleri, araçta yaptıkları ilk inceleme ve parmak izi çalışmasının ardından güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye aldı. Semih Esen’in takip edilerek aracının park edildiği yerde mi soyulduğu, yoksa anlık gelişen bir hırsızlık olayı mı olduğu araştırılıyor.

JAMMER Mİ KULLANDILAR?

CHP İl Başkanı Semih Esen yaptığı açıklamada, araçtan inerken camın açık olduğunu ancak aracının kendini ve camı otomatik olarak kapattığını belirtti. Esen, hırsız ya da hırsızların kendisini takip etmiş olabileceğini belirterek, “Jamerle sinyalleri bozarak aracın cam ve kapılarının kilitlenmesi önlemiş olabilirler. Polis de bu ihtimal üzerinde duruyor. Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Umarım en kısa zamanda yakalanırlar” dedi.
Emre BAYLAN/ANTALYA (DHA


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