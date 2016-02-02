Cizre çağrısı: Siz kurtarmazsanız, biz kurtaralım

RADİKAL - Cizre’de bir evin bodrumunda yaşam mücadelesi veren ve bir türlü ambulans ulaştırılmayan yaralılarla ilgili aydın ve sanatçılardan açıklama geldi. Çok sayıda ünlü aydın ve sanatçının imzaladığı bildiride yaşananların bir “insanlık trajedisi” olduğu belirtilerek “Cizre’deki 15’i yaralı 24 kişinin ambulansla hastaneye sevki için devlet yetkililerine sesleniyoruz. Siz onları kurtarmazsanız biz kurtarmaya hazırız” denildi.

Kadir İnanır, Murathan Mungan, Tarık Ziya Ekinci, Vedat Türkali, Rakel Dink, Jülide Kural, Ayşegül Devecioğlu, Lale Mansur gibi çok sayıda akademisyen, yazar ve sanatçının imzaladığı bildiride Cizre’de 14 Aralık 2015 tarihinden beri aralıksız olarak sokağa çıkma yasağı uygulandığı hatırlatılarak, “Bu süre içerisinde insan hakları örgütlerinin tespitine göre sadece Cizre’de 14 Aralık 2015 tarihinden bu tarafa 66 sivil kişinin yaşamını yitirdiği, bu kişilerin tamamının güvenlik kuvvetlerinin ateşinden kaynaklanan sebeplerle öldüklerine dair güçlü iddialar bulunduğu belirtilmiştir” denildi. Bildiride şöyle denildi:



'AİHM KARARINA RAĞMEN ÖLENLER…'

“23 Ocak 2016 günü sabahından beri Cizre İlçesi Cudi Mahallesi Bostancı Sokak No: 23’te bulunan apartmanın bodrum katına sığındığı belirtilen 31 kişinin yaşadıkları tam bir insanlık trajedisidir. Bu kişilerden birisi de Cihan Karamandır. Bu kişi çatışmalardan dolayı yaralandığında bu binanın bodrum katına sığınmıştır. Cihan için ambulans istenmiş, ancak gelmemiştir. Cihan hastaneye götürülmediğinden avukatları AİHM’e başvurmuştur. AİHM’in tedbir kararına rağmen bu kişi hastaneye kaldırılmayıp yaşamını yitirmiştir. Bu kişi gibi hakkında AİHM’in tedbir kararı bulunan Serhat Altun ve Hüseyin Paksoy da hastaneye kaldırılmayıp yaşamlarını yitirmişlerdir. Cizre’deki bu 31 kişinin hastaneye kaldırılmak için resmi makamlara yaptıkları çağrılar sonuç vermemiştir.

Bu kişilerin ambulans ile hastaneye kaldırılabilmesi için neredeyse Türkiye Cumhuriyeti devletinde ulaşılmayan hiçbir yetkili kalmamıştır. Aradan geçen dokuz günlük zaman diliminde bu kişilerden 6’sı yaşamını yitirmiştir. Yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Sultan Irmak 30 Ocak günü yaşamını yitirmiş, böylece yaşamını yitiren sayısı 7’ye ulaşmıştır. Diğer yaralılar Mahmut Yavuzel, Feride Yıldız, Ferhat Saltıkat, Ali Fırat Kalkan, Mustafa Vartiyak, Tahir Çiçek, Rıdvan Ekinci, Dersim Aksay, İslam Balıkesir, Serdar Pişkin, Ferhat Karaduman, Sercan Uğur, Rohat Aktaş, Fehmi Dinç ile haberleşmenin kesildiği belirtilmiştir. Yaralıları kurtarmak için yanlarında bulunduğu belirtilen Hacer Aslan, Gülistan Üstün, Sakine Şiray, Berjin Demirkaya, Ramazan İşçi, Mahmut Duymak, Kasım Yana, Osman Gökhan, İzzet Gündüz ise bitkin durumda kurtarılmayı bekledikleri ifade edilmektedir. 24 kişi her an ölümle burun buruna yaşamakta ve kurtarılmayı beklemektedirler. Bu kişilerin bulunduğu sokak ve binanın sürekli top atışlarına tabi tutulduğu görgü tanıkları tarafından basına anlatılmaktadır.

'CANLI YAYINDA ÖLÜME TANIKLIK İSTEMİYORUZ'



Başta HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız olmak üzere HDP grubunun, İnsan Hakları örgütlerinin, demokratik kamuoyunun olanca gayretleri ile bu kişileri kurtarmak için çaba göstermelerine rağmen çabalarının sonuç vermediği, bu kişileri kurtarmak için giden heyetlerin ve gönüllülerin önünün kesildiği anlaşılmaktadır. Öyle ki canlı yayında bu kişilerin ölümlerine tanık kılınmak isteniyoruz. Korkunç bir trajedi ile karşı karşıyayız. Bu kişilerin ambulansla hastaneye sevk edilebilmeleri için operasyonların durdurulması konusunda AYM tedbir talebini kabul etmemiş, AİHM ise konuyu 2 Şubat gününe ertelemiştir. İnsanlığın ölümü ile birlikte hukuk ve devlet kurumları da birlikte ölmeye başlamıştır. Sağ kalan 15’i yaralı 24 kişi kurtarılmayı beklemektedir.

'SİZ KURTARMAZSANIZ BİZ KURTARMAYA HAZIRIZ'

Biz aşağıda imzası bulunanlar, yüreğinde azıcık dahi insan sevgisi olanlara sesleniyoruz. Yaralı halde kurtarılmayı bekleyen her kim olursa olsun ona yardım eli uzatmak insan olmanın bir gereğidir. Kanun ve hukuk devletlerinde ise bu bir zorunluluktur. Silahlı çatışmanın çılgınlık halini aldığı zamanlarda ise insanlık vicdanına seslenmekten başka bir yol bulamıyoruz. Ölmek ve öldürmek aynı zamanda insanlığı öldürmektir. Toplumsal barışımızın yok olmaması ve insani değerlerimizi yitirmememiz için acilen Cizre’deki 15’i yaralı 24 kişinin ambulansla hastaneye sevki için devlet yetkililerine sesleniyoruz. Siz onları kurtarmazsanız biz kurtarmaya hazırız.

İmzacılar…

Bildirinin imzacıları şu isimlerden oluştu: Öztürk Türkdoğan, Kadir İnanır, Murathan Mungan, Tarık Ziya Ekinci, Vedat Türkali, Rakel Dink, Jülide Kural, Ayşegül Devecioğlu, Lale Mansur, Ayşegül Doğan, Ümit Kıvanç, Baskın Oran, Orhan Alkaya, Ali Nesin, Celal Başlangıç, Adalet Ağaoğlu, Ömer Laçiner, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Oya Baydar, Osman Kavala, Hakan Tahmaz, Abdülbaki Erdoğmuş, Şanar Yurdatapan, Perihan Mağden, Zeynep Tanbay, Ufuk Uras, Mıgırdıç Margos, İmam Taşçıer, Hüda Kaya, Nurcan Baysal, Levent Gültekin, Latife Tekin, Jaklin Çelik, Ayça Damgacı, Zeynep Tozduman, , Sibel Özbudun, Temel Demirer, Melek Göregenli, Pınar Aydınlar, Reyan Tuvi, Sinan Keskin, Ferhat Tunç, Muteber Öğreten, Türkcan Baykal, Erdal Doğan, Bülent Atamer, Atilla Durak, Yücel Tunca, İbrahim Sediyani, Hanife Yüksel, Asuman Bayrak, Semra Somersan, Oktay Etiman, Neşe Yaşın, Baha Cengiz Türer, Yavuz Ata, Muzaffer Kurtoğlu, Cafer Solgun, Seçkin Özsoy, Mehmet Akyürek, Cem Özatalay, Halil Savda, Erhan Yalçındağ, Peri Pamir, Tülay Öztürk, Meral Geylani, Yannis Vasilis Yaylalı, Aksel Avan, Onur Hamzaoğlu, Gülay Bulut, Ebru Ergün, Ayşe Erzan, Abdulhakim Daş, Gonca Gedikoğlu, Yücel Demirer, Orhan Silier, Dilek Hattatoğlu, Fethiye Çetin, Ziynet Özçelik, Yıldız Tar, Mustafa Oğuz Sinemmillioğlu, Kubal Altınel, Semih Bilgen, Selim Temo, Yalçın Ergündoğan, Emel Ataktürk, Özlem Dalkıran, Ozan Telli, Ahmet Bülent Özer, Hasan Özpolat, Melek Ulagay Taylan, Mehmet Fatih Tıraş, Tuna Altınel, Bilge Selçuk, Tatyos Bebek, Oktay Etiman, Neşe Yaşın, Evrim Kaçar, Dilek Gökçin, Umur Coşkun, Mehmet Akyürek, Deniz Koloğlu, Erkan Arslan, Evrim Karakaş, Seher Kalkan, Uğraş Salman, Zelal Ekinci, Ercan İpekçi, Arif Ali Cangı, Meryem Koray, İnsel Sılade, Ercan Zincir, Rojbin Tugan Kalkan, Ayten Alkan, Uğraş Salman, Birgül Taştan, Fırak Gökal, Hade Türkmen, Z. Zevan Karabulut, Batur Talu, Hanife Yüksel, Başak Tan, Demir Küçükaydın,Şenol Karakaş, Feyha Karslı, Evrim Kavcar, Yonca Demir, Kürşat Aker, Adnan Fırat Bayar, Osman Murat Ülke, Zehra Soydan, Hayrettin Bulan