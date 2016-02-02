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Cizre'ye yürümek isteyen HDP'lilere müdahale: 150 gözaltı

Cizre'ye yürümek isteyen HDP'lilere müdahale: 150 gözaltı
Cizre'ye yürümek isteyen HDP'lilere müdahale: 150 gözaltı
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Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalesine gruptakiler taş atarak karşılık verdi. Olaylarda 150 kişi gözaltına alındı.

RADİKAL - Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin Girmeli Mahallesi'nde, Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne operasyonların bitmesi ve sokağa çıkma yasağının kalkması için yürümek isteyen HDP ve DBP'lilere polis müdahale etti. Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı bomba ile müdahalesine gruptakiler taş atarak karşılık verdi. Olaylarda 150 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonları protesto etmek için Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Girmeli Mahallesi'nde nöbet eylemi yapan HDP ve DBP'liler, bu sabah İpek Yolu üzerinden Cizre'ye yürümek için hazırlık yaptı. Aralarında HDP milletvekilleri Ali Atalan, Bedran Öztürk, Burcu Çelik Özkan ve Tuba Hezer'in de bulunduğu grubun etrafını saran güvenlik güçleri, yürüyüşe izin vermeyeceklerini söyledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yapılan görüşmeler sonuç vermeyince yürümekte ısrar eden gruba, polis göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. Grubun da polise taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar çıktı. Bir süre olaylar devam ederken, güvenlik güçleri bölgede önlemlerini artırdı.

150 GÖZALTI

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin Girmeli Mahallesi'nde, Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne yürümek için ısrar edince, polis ile jandarmanın müdahale ettiği grupla birlikte olan HDP Batman Milletvekili Ali Atalan, müdahale sırasında 150'ye yakın kişinin gözaltına alındığını ve askerlerin kendilerinden mahalleyi boşaltmalarını istediğini iddia etti.

"VALİ'DEN HABER BEKLERKEN MÜDAHALE OLDU"

Gözaltına alınanların Girmeli Jandarma Karakolu'na götürüldüğünü belirten Atalan, "Biz daha Mardin Valisi ile iletişim halinde iken ve kendisinden haber beklerken müdahale gerçekleşti. Çok sayıda kişi yaralandı ve gazdan etkilenenler bayıldı. Şimdi bizden 12 gündür nöbet eylemini gerçekleştirdiğimiz buradan çıkmamızı istiyorlar. Burada bir taziye evinde kalan insanlardan mahalleden ayrılmaları isteniyor" dedi.


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