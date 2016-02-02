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Dink dosyasını taşırken Ogün Samast CD'sini kırmışlar

Dink dosyasını taşırken Ogün Samast CD'sini kırmışlar
Dink dosyasını taşırken Ogün Samast CD'sini kırmışlar
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Dink Davası'nın birleştirilmesinden sonra Yargıtay'dan dönen dosyaların, mahkemeye taşınma sırasında açıldığı ortay çıktı. Çuvallardan birinden düşen Ogün Samast'in Samsun'da yakalanmasına ilişkin bir CD'nin yere düştüğü ve üç yerinden kırıldığı anlaşıldı.
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'un öldürülmesine ilişkin davada bir skandal daha yaşandı. Dosyaların taşınması sırasında Ogün Samast'in Samsun'da yakalanmasına ilişkin bir CD'nin kırıldığı anlaşıldı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasına ilişkin davanın “örgütlü suç” olduğu iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakmasına karar vermişti. Ayrıca İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink suikasti ana davasının da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görülmesine ve iki davanın birleştirilmesine hükmetmişti.

ÇUVALDAN DÜŞEN CD KIRILDI 

Yargıtay’ın bu kararı sonra dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Posta yoluyla gönderilen dosya, 26 Ocak’ta mahkemeye ulaştı. Taşıma sırasında Ogün Samast’in Samsun’da yakalanmasına ilişkin bir CD yere düştü ve kırıldı. CD'nin kırılmasıyla ilgili tutanak hazırlandı. Tutanağa göre; dosyalar, 27 Ocak’ta mübaşir İ.D. ile hizmetli M.S. tarafından çuvallardan çıkarılırken, “hangi klasörden düştüğü tespit edilemeyen ve çavullardan birisinin içinde bulunan bir CD zarfı” yere düştü. “İçerisinde 8241 101 M C 46104 seri numarası bulunan ve üzerinde Samsun-O.Samast yazılı bir adet verbatim marka” CD’nin  üç yerden kırıldığı anlaşıldı.   


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