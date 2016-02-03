Diyarbakır Sur'da bir asker şehit

RADİKAL - Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde açılan ateşle 3 asker yaralandı. Sur İlçesi'ndeki ekipler tarafından çatışma bölgesinden çıkarılarak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan askerin uzman çavuş olduğu ve keskin nişancı tüfeği ile açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığı ifade edildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, yer yer çatışmalar sürüyor. (DİYARBAKIR/DHA)