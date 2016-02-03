Yerel Haberler

Diyarbakır Sur'da bir asker şehit

Diyarbakır Sur'da bir asker şehit
Diyarbakır Sur'da bir asker şehit
A+ A-
Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde PKK'lıların dün açtığı ateşle yaralanarak Asker Hastanesi'ne kaldırılan bir uzman çavuş bu sabah şehit oldu.

RADİKAL - Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde açılan ateşle 3 asker yaralandı. Sur İlçesi'ndeki ekipler tarafından çatışma bölgesinden çıkarılarak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan askerin uzman çavuş olduğu ve keskin nişancı tüfeği ile açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığı ifade edildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, yer yer çatışmalar sürüyor. (DİYARBAKIR/DHA)


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?