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Diyarbakır'da canlı bomba yakalandı iddiası

Diyarbakır'da canlı bomba yakalandı iddiası
Diyarbakır'da canlı bomba yakalandı iddiası
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Diyarbakır'da PKK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlıdan birinin "canlı bomba" olduğu öne sürüldü.

RADİKAL - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlılar H.A ve S.O'nun sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Kadın zanlı S.O'nun araçla saldırı hazırlığında bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonda yakalanan H.A. ve S.O'nun sevk edildiği Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığını açıklamıştı.


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