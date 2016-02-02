RADİKAL - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binasına tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü merkez hizmet binasına PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Güvelik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan kısa süreli çatışmanın ardından PKK'lılar kaçtı.
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına çalışılıyor. (AA)
Diyarbakır'da emniyet binasına silahlı saldırı
02/02/2016 20:49
Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı
RADİKAL - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binasına tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.