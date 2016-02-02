Yerel Haberler

Diyarbakır'da emniyet binasına silahlı saldırı

Diyarbakır'da emniyet binasına silahlı saldırı
Diyarbakır'da emniyet binasına silahlı saldırı
A+ A-
Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı

RADİKAL - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binasına tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü merkez hizmet binasına PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Güvelik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan kısa süreli çatışmanın ardından PKK'lılar kaçtı.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına çalışılıyor. (AA)


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?