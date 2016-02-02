Efkan Ala: Yabancı keskin nişancı iddiası doğru değil

İçişleri Bakanı Efkan Ala gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Güneydoğudaki operasyonlara ilişkin Ala, "Cizre'nin birkaç güne kadar biteceğini düşünüyoruz. Sur'da belki bir iki hafta alabilir. Ama orada da yüzde 85, 90'a geldi. Cizre'de temizlenen hendek, çukur, bomba düzeneklerinin kaldırılması yüzde 99'a ulaşmıştır. Birkaç gün içerisinde oralarda temizlenecektir. Bir bina yok ki orada 80, 100 ev kaldı diyorum. Onların herhangi birinin içerisinde bu söylediğiniz kişiler var. İstihbarı bilgilerimiz de bu yönde. Fazla ses çıkarmanın arkasında da bu yatıyor" dedi.

Operasyon bölgelerindeki "terör master planı" yeni karakollar, yeni güvenlik önlemleri iddialarını değerlendirmesi istenen Ala, "Güvenlik hizmeti için politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Daha öncede sınırlarda karakollar yaptık. Karakol yapmak, polis merkezi inşa etmek bizim kamu hizmetini sunabilmemiz için önemli görevlerimizden biri. Mahallelerin konumunu, ilçelerin güvenlik ihtiyacını yeniden gözden geçiriyoruz. Milletimize daha kaliteli güvenlik hizmeti sunabilmek için, jandarma karakollarını… inşa edeceğiz, ediyoruz zaten. Bugün ki şartları dikkate alan anlayışla gözden geçiriyoruz" diye konuştu.

SIRP UYRUKLU KESKİN NİŞANCI YAKALANDIĞI İDDİALARI

Cizre'de Sırp uyruklu keskin nişancı yakalandığı iddialarının sorulması üzerine Ala, "Bu doğru değil. Yabancı keskin nişancılar oldu. Sayın Başbakanımızın da açıkladığı gibi. Uyruğunu belirttiğiniz yerden bir yerden keskin nişancı olduğuna dair haberler spekülasyon. Biz uyruk açıklamıyoruz" diye konuştu.

"CİZRE'DE BİZE SÖYLENEN YERLERE DEFALARCA AMBULANS GÖNDERİLDİ"

Cizre'de bir binanın bodrum katındaki yaralılara ilişkin bir soru üzerine ise Ala şöyle konuştu: "Spekülatif haberler. Bize söylenen yerlere defalarca ambulans gönderildi. Belediyenin ambulansı ayrıca gönderildi. Hiç söylen şey olmadı. Ambulanslara ateş edildi. Zaten çukurlar kazılmış, barikatlar yapılmış. Oradan çıkarılsın dendiğinde de gelmediler. Belediyenin sağlıkçılarını gönderdik yine gitmediler ya da gidemediler. Barikatlardan teröristlerin yaptığı ateşten ve çukurlardan gidemediler. Algı yönetimi var. Gerçeği örtemezsiniz. 50 güne yakın sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sona gelmiş ve başarıya ulaşmış bu durumu anlaşılıyor ki bir kurgu yapılmış bu kurguda ortaya çıktı. Bizim için yaralı yaralıdır. Bir yargılama merci değiliz. Alırız yaralıyı kimse tedavi eder sonra da yargılanır. Berrak, tertemiz, doğru dürüst iş yaparız.

BUNU DURDURMANIN KOLAY BİR YOLU VAR

Çok fazla ses çıkararak belki bunu durdurabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Oy aldıkları vatandaşa bu eziyeti yapanlara karşı duracaklar. Kendilerini sandıktan Meclis'e gönderenlere, vatandaşlarımıza sorumluluklarını yerine getirecekler. Çukurları doldurtacaklar. Silahları bırakacaklar. Ondan sonra bu meseleler bitecek."

"İNSAN KAÇAKÇILIĞI KONUSUNDA EMNİYETTE BİR HAFTA,10 GÜN İÇERİSİNDE YENİ BİR DAİRE OLUŞTURULACAK"

İnsan kaçakçılığı ile mücadele konusunda emniyet içerisinde bir hafta,10 gün içerisinde yeni bir daire oluşturulacağını belirten Ala, "Sınıra ilişkin ise bir çok bakanlık birlikte sorumlu. Düzenleme ile uyumlu bir çalışma ve etkin bir çalışma yapılacak" dedi.

DHA