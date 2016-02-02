Eşini öldüren doktora müebbet hapis cezası

RADİKAL - Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli biyokimya uzmanı doktor Hasan Kurtuluş, 10 Aralık 2014'te, akşam yürüyüşü sonrası duş almak için banyoya giren aynı hastanede birlikte çalıştığı eşi patoloji teknisyeni Ayşegül Kurtuluş'u, ekmek bıçağıyla 35 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu sanık Dr. Kurtuluş, Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.

Davanın karar duruşmasına, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanan sanık Hasan Karataş'a son sözü soruldu. Hasan Kurtuluş, "Eşim Ayşegül ile yıldırım nikahı ile evlenmiştik, birbirimizi seviyorduk. Ayşegül iyi bir eş, iyi bir insan ve iyi bir arkadaştı. Sosyal çevremizi genişletmeye çalışıyorduk. Altı yıllık evliliğimiz süresi içerisinde Ayşegül'ün ekonomik sorunlarını ve benim psikolojik sorunlarımı da çözmeye çalışmıştık. Ben bu olaydan dolayı çok üzgünüm, Mahkeme heyetinden ve burada bulunanlardan affımı diliyorum, vereceğiniz karara saygılıyım. Takdir mahkemenindir" dedi.



Sanık Kurtuluş'un avukatı Kazım Turanlı, müvekkilinin cinayeti bilinçli işlediğine yönelik verilen Adli Tıp raporununun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Olay sonrası sanığın götürüldüğü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce verilen 'şizofreni' tanısının konduğu raporunun göz önüne alınmasını ve bu rapora göre karar verilmesini talep etti.

AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada acılı baba İbrahim Coşkun ile anne Nefide Coşkun, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Ayşegül Kurtuluş'un kardeşi Osman Coşkun da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'nun raporunu referans aldı. Sanık Hasan Kurtuluş'a 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d maddesi gereğince 'Ağırlaştırılmış Müebbet' hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız geçmişi ve mahkemedeki tutumunu göz önüne alan mahkeme, sanığa 5237 Sayılı TCK'nın 62/1 maddesi gereğince indirim yapılarak 'müebbet hapis cezası' verdi.

DHA-Murat GÜRKAN



