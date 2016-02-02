Eskişehir'de polis araçları kent girişinde durdurup arıyor

RADİKAL - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli şubelerdeki polislerin de desteği ile Kütahya ve Afyonkarahisar yönünden gelen araçları kent girişinde durdurdu.

Kütahya ve Afyonkarahisar yolundaki 2 ayrı noktada yapılan uygulamada çelik yelek giyen, ellerinde otomatik tüfek ve tabanca bulunan polis ekipleri kente giriş yapan tüm araçlarda arama yaptı.

Ekipler yolcu otobüslerinin de içerisine girerek yolcuları kontrol etti, bagajları aradı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.



Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR (DHA)