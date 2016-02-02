Yerel Haberler

Eskişehir'de polis araçları kent girişinde durdurup arıyor

Eskişehir'de polis araçları kent girişinde durdurup arıyor
Eskişehir'de polis araçları kent girişinde durdurup arıyor
A+ A-
Eskişehir'de çelik yelekli, tabancalı ve otomatik tüfekli polis ekipleri kentin girişinde araçları durdurup arama yaptı.

RADİKAL - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli şubelerdeki polislerin de desteği ile Kütahya ve Afyonkarahisar yönünden gelen araçları kent girişinde durdurdu.

Kütahya ve Afyonkarahisar yolundaki 2 ayrı noktada yapılan uygulamada çelik yelek giyen, ellerinde otomatik tüfek ve tabanca bulunan polis ekipleri kente giriş yapan tüm araçlarda arama yaptı.

Ekipler yolcu otobüslerinin de içerisine girerek yolcuları kontrol etti, bagajları aradı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.


Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR (DHA)

 


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?