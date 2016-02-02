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Eyüp'te dernek lokaline silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Eyüp'te dernek lokaline silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Eyüp'te dernek lokaline silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
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Eyüp Yeşilpınar'da bir dernek lokaline kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi öldü biri ağır 3 kişi yaralandı.

RADİKAL - İstanbul Eyüp'ün Yeşilpınar Mahallesi'ndeki Muhtar Cami Sokak üzerinde bulunan "Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği" lokaline saat 22.00 sıralarında silahlı 3 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Başından aldığı kurşun yarası nedeniyle durumu ağır olan İsmail Bayram (26), Alibeyköy'eki özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILIRDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan 3 kişinin Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Başına mermi isabet ettiği öğrenilen Fatih Fırat'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında bir taksiye de mermi isabet ettiği görüldü.

Bu arada, saldırının ardından bölgeye polis ekipleri ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çevrede araştırma başlattı. Operasyona bir polis helikopteri de havadan eşlik ediyor.
DHA

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