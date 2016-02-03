Eyüp'te saldırıya uğrayan derneğin başkanı: Emniyetin tedbirleri vardı

RADİKAL - Eyüp'te 31 yaşındaki İsmail Bayram'ın hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olarak Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Demir ve yöneticiler bir basın açıklaması yaptı.

Saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını dile getiren Demir, “Bu saldırıyı milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik olduğuna inanıyoruz. Şunu bilmeliler ki bu saldırılar bizleri asla yıldırmayacak. Daha da güçlü bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu arkadaşımızın intikamı mutlaka alınacak" dedi.

"EMNİYETİN DE TEDBİRLERİ VARDI"

Bir basın mensubunun içeride bulunan bir polis memurunun yaralandığına dair söylentilerin olduğunu hatırlatması üzerine Demir, "Ağır yaralı polis değil, arada sırada bizimle sohbet eden bir arkadaşımız. İçeride memur vardı. Bir ay önce bir duyum geldi. PKK ve çeşitli örgütlerin saldırısı olacağı yönünde. Emniyetin de tedbirleri vardı. Ama maalesef tedbirlere rağmen böyle bir olay cereyan etti. Henüz kimin üstlendiği konusunda bir bilgimiz yok. Emniyet istihbaratımızdan alınan bilgiye göre, bize ve derneğimize yönelik böyle bir eylem duyumu aldıklarını bildirdiler. Biz milli, insani ve İslami değerler etrafında elimizden gelen her türlü faaliyeti yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA EKİP DEVAMLI DURUYORDU"

Olayın nasıl olduğunu soran bir basın mensubuna Demir, "Saldırı akşam saat 22.00 civarında oluyor. Kar maskeli iki kişi burayı tarayarak aşağı kaçıyorlar. İçeri girmiyorlar. Polisler karşılık verene kadar saldırganlar kaçıyor. Polisler dışarıda kim olduğunu bilmedikleri için ateş edemiyorlar. Nasıl kaçtıklarını bilmiyoruz. İçeride bir polis varmış. Dışarıda ekip devamlı duruyordu. Dün akşam da varmış. Onlar bir anda eylem yapınca, polisin ne yaptığını göremedik. Nasıl mukavemette bulundu, bilgimiz yok. Dışarıda çatışma olmadı. Burada polis arkadaş bir aydır devamlı güvenlik tedbiri alıyordu. Dün akşam vatani görevini yapmak üzere bugün askere gidecek bir kardeşimiz vardı. Arkadaşlarımız onun eğlencesindeydi" şeklinde cevap verdi. (Erhan TEKTEN/İSTANBUL/DHA)