Fadik Adıyaman ve İsmail Akkol kimdir?

RADİKAL - Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğür, Söke'de silah ve patlayıcılarla gözaltına alınan iki kişiden birinin Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol, diğerinin de Fadik Adıyaman olduğunu söyledi. Bu iki isim DHKP-C için önemli bir yer tutuyor.

İsmail Akkol'un ismi tüm Türkiye'de 9 Ocak 1996'da duyuldu. Akkol, Fehriye Erdal ve Mustafa Duyar'la birlikte Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa genel müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yi öldürmekle suçlandı.1997 yılında gıyabında yargılanmaya başlanan Akkol'un dosyası yakalanamadığı için 2001 yılında Fehriye Erdal'ınkiyle birlikte ayrıldı. Suikastten sonra hakkında uzun süre hiçbir bilgiye ulaşılamayan ve kırmızı bültenle aranan Akkol'un izi 2000'li yılların başında Belçika'da bulunmuştu. Eylemi birlikte gerçekleştirdiği Erdal'la birlikte bir süre Belçika'da yaşayan Akkol'un daha sonra Almanya'ya geçtiği, ardından da Yunanistan'a geldiği tespit edilmişti. Yunan polisinin 11 Şubat 2014 tarihinde Atina'daki hücre evine düzenlediği baskın sonucu 4 DHKP-C üyesiyle birlikte yakalandı. Yunanistan'da tutuklanan İsmail Akkol, Türkiye'nin iade talebine karşın, Temmuz 2015'te bu ülkede serbest bırakıldı. Akkol, Mustafa Duyar'la birlikte 29 Eylül 1995'de İstanbul Maslak'ta İl Jandarma Alay Komutanlığı nizamiyesi önünde gece nöbeti tutan Serdar Öztürk ve Tarkan Yağcı isimli iki jandarma erini öldürmekle de suçlanıyor.

FADİK ADIYAMAN LAVRİON KAMPINI YÖNETMİŞTİ

Fadik Adıyaman da DHKP-C'nin önemli isimlerin arasında yer alıyor. 2006’da Yunanistan’a giden Adıyaman'ın bir süre Lavrion Kampı’ndaki diğer örgüt militanlarını idare ettiği iddia edilmişti. Atina’da DHKP-C’lilerin kaldığı eve 27 Haziran 2015'te yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişiden biri olan Adıyaman tutuklandı. Türkiye Adıyaman’ın iadesi için girişimde bulunmasına karşın başarılı olamadı ve Adıyaman serbest bırakıldı.