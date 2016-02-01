HDP Antalya İl Başkanlığı'nda yangın

RADİKAL - Tahılpazarı Mahallesi 467. Sokak’taki HDP İl Başkanlığı’nın bulunduğu 5 katlı binadaki yangın, saat 18.30 sıralarında çıktı. HDP'ye ait 5'nci katta depo olarak kullanılan daireden duman yükseldiğini gören partililer, hemen itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Yangın sırasında il binasında bulunan HDP İl Eş Başkanı Ahmet Kaya, olayın kundaklama olduğunu iddia etti. Yanan odada parti bayrakları, flama ve afişlerin olduğunu kaydeden Kaya, “Biz üs katı depo olarak kullanıyorduk. Kapı zorlanarak açılmış ve yakılmış” dedi.