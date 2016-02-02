İsmail Akkol'un Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilmişti

RADİKAL-Aydın Emniyet Müdürü Halis Böğür, Söke'de silah ve patlayıcılarla gözaltına alınan iki kişiden birinin Özdemir Sabancı suikastinin zanlısı DHKP-C'li İsmail Akkol, diğerinin de DHKP-C'li Fadik Adıyaman olduğunu söyledi. Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol ile AK Parti ve Adalet Bakanlığı'na saldırının faili Hasan Biber'in Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Yunanistan’da 2014 yılında yakalanıp, 2015 yılında serbest bırakılan DHKP-C’li İsmail Akkol ile Hasan Biber’in eylem hazırlığında olduğu uyarısı yapmıştı.

MİT’ten güvenlik birimlerine gönderilen ‘gizli’ ve ‘acil’ kodlu uyarı yazısında, Akkol ile Biber’in Yunanistan’dan ayrıldığı, sahte kimliklerle yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiklerinin değerlendirildiği belirtildi. MİT’in yazısının ardından 81 il emniyet müdürlükleri ile sınır kapılarındaki tüm güvenlik birimleri Akkol ve Biber konusunda uyarılırken, iki kişinin kimlik bilgileri ile fotoğrafları tüm birimlere dağıtıldı.

Akkol ile Biber’in, Türkiye’de sansasyonel bir eylem planladıklarının belirtildiği uyarı yazısında, sınır kapıları başta olmak üzere emniyet binaları, siyasi parti temsilcilikleri ile kritik noktalardaki kamu kurum ve kuruluşlarda görevli sivil ve resmi ekip sayısının artırılması da istendi. Hüriyet'te internet sitesinde yer alan haberde iki kişinin, birinci hedeflerinin siyasi liderler, üst düzey yöneticiler olduğu, örgütün geçmişten bu yana hedefinde olan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e yönelik suikast eylemi yapabileceğine de vurgu yapıldı.

YUNANİSTAN İADE ETMEMİŞTİ

Suriye ve Yunanistan’daki kamplarında eğitim aldığı belirtilen iki kişinin daha önce Türkiye’de gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından kaçmıştı. Ocak 1996’da Özdemir Sabancı, Nilgün Hasefe, Haluk Görgün’ün öldürüldüğü silahlı saldırının faili olan İsmail Akkol, Atina’da 11 Şubat 2014’te yakalanmıştı. Hasan Biber ise 2013’te AK Parti ile Adalet Bakanlığı’na yönelik bombalı ve roketatarlı saldırıda yer almış daha sonra Hatay üzerinden Yunanistan’a kaçmıştı. Biber, Yunan güvenlik güçlerince Sakız Adası açıklarında, bomba ve silah yüklü bir bota düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yunanistan, Akkol ve Biber’i Türkiye’nin tüm taleplere rağmen iade etmedi. Türkiye’nin Yunanistan ile suçluları iadesiyle ilgili anlaşması bulunuyor.