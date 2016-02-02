İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı

RADİKAL - İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanarya Mahallesi'nde yüzleri maskeli iki kişi kahvehaneyi taradı, olayda 2 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan Ufuk Kıraathanesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, Kalaşnikof marka otomatik silah ve tabancayla kahvehaneye ateş açtı.

Olayda biri ağır 7 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Durgut (51) ve Serdar Cebeci (37) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahvehanenin camlarında mermi izlerine rastlanırken, bir görgü tanığı, "Biri beyaz maskeli, beyaz şapkalı, biri siyah, başladılar taramaya. Taradılari" dedi. Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, olayla ilgili bilgi almak üzere Kanarya Polis Merkezi'ne geldi.

Çağatay KENARLI (DHA)