Yerel Haberler

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı
A+ A-
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kıraathaneye yüzleri maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı. Olayda biri ağır 2 kişi öldü, beş kişi de yaralandı,

RADİKAL - İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanarya Mahallesi'nde yüzleri maskeli iki kişi kahvehaneyi taradı, olayda 2 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan Ufuk Kıraathanesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, Kalaşnikof marka otomatik silah ve tabancayla kahvehaneye ateş açtı.

Olayda biri ağır 7 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Durgut (51) ve Serdar Cebeci (37)  kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahvehanenin camlarında mermi izlerine rastlanırken, bir görgü tanığı, "Biri beyaz maskeli, beyaz şapkalı, biri siyah, başladılar taramaya. Taradılari" dedi.  Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, olayla ilgili bilgi almak üzere Kanarya Polis Merkezi'ne geldi.
Çağatay KENARLI (DHA)


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?