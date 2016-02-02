İstanbul'da 'lüks soygun' çetesi: Ünlüler hedefte!

RADİKAL - İstanbul Beykoz’da birçok ünlü simanın oturduğu Acarkent Sitesi 2. Cadde 9. Sokak’ta yer alan 5 numaralı villaya 29 Ocak Cuma gecesi saat 21.15 sıralarında gelen yüzleri maskeli 5 soyguncu, villa sahibi işkadını Nesrin İşanlar (54) ile oğlu Fırat Yetkin’i (27) bağladı.

5 soyguncu, çelik kasadaki 4 bin dolar, 2 bin 300 TL ve 10 adet kol saatini alıp ev sahibinin cipiyle kaçtı. Çalınan cip, Beykoz Soğuksu Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Fırat Yetkin, polise, soyguncuların Rusça konuştuklarını, içlerinden birinin Türkçe’sinin ise iyi olduğunu söyledi.

3 OLAYLA BENZER

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başlattığı soruşturmada elde ettikleri ipuçları ışığında, soygunu yapan Rus çete ile son 6 yılda ikisi Sarıyer’de, biri Beşiktaş’ta ünlü isimlerin lüks villalarını soyanların aynı şahıslar olabileceği üzerinde duruyor. Polis, aradan geçen süreye rağmen failleri yakalanamayan 3 olayın dosyasını yeniden incelemeye aldı.

6 BİN LİRALIK SOYGUN

Sarıyer Tarabya’da Kasım 2009’da gerçekleşen olayda, TEKFEN Holding Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet İpekçi ve eşinin 3 katlı villasına giren maskeli 5 kişi, ellerindeki testereyle İpekçi ve eşini etkisiz hale getirmiş, çiftin 600 bin TL değerindeki mücevherini alıp kaçmıştı. İpekçi ve eşi, polise, soyguncuların kendi aralarında Rusça konuştuklarını söylemişti.

FARUK TINAZ’I DÖVMÜŞLERDİ



Bu olaydan 6 ay sonra ise ünlü sanatçı Faruk Tınaz’ın Yeniköy’deki villasına giren maskeli 6 kişi, ünlü şarkıcıyı eşi Canan Tınaz’ın önünde döverek hastanelik etmişti. Kasada bulunan 700 bin dolar ile mücevherleri alan saldırganların, Rusça konuştukları belirlenmişti.

ANNE KIZI BAĞLAYIP SOYDULAR



Mayıs 2014’te ise Beşiktaş’ta ünlü reklamcı ve halkla ilişkiler uzmanı Nazlı Çetinel Tecimeroğlu ile annesi, evlerine giren 4 kişi tarafından bağlandıktan sonra gasp edilmişti. Rusça konuşan saldırganlar yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile anne-kızın otomobilini alıp kaçmıştı. (Habertürk/Mustafa Şekeroğlu)