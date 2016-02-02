İstanbul'un 10 ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi var

RADİKAL - Boğaziçi Elektrik dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü elektriği kesilecek yerler şöyle:
SARIYER:
Saat 09:00-16:00 arası: Kısırkaya Köyü, Gümüşdere Köyü, Çiftalan Köyü ve civarı.
Saat 09:00-19:00 arası: Zekeriyaköy Mahallesi'nin Uskumruköy, Garanti Koza Evleri ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE:
Saat 06:00- 8:00 arası: Cennet Mahallesi'nin Alparslan Caddesi, Zafer, Taşdelen, Deniz Sokakları ve civarı.
Saat 02:00-07:00 arası: Atakent 1, 2, 3. Etap, İkitelli, 4. Caddeleri ve civarı.
ZEYTİNBURNU:
Saat 09:00-15:00 arası: Telsiz ve Beştelsiz Mahallelerinin 76, 85/4, 85, 85/2, 85/3, 85/3B, 85/7, 85/8, 85/9, 85/5, 85/10, 85/11, 85/12, 94/4, 94/5, 85/4A, Tomrucuk, Kaktüs, 101 Sokakları ve civarı.
ESENLER:
Saat 09:00-12:00 arası: Nene Hatun, Menderes Mahallelerinin İnönü, Mercan Caddeleri, 160, 165, 166, 167, 168, 322, 350, 358, 359 Sokakları ve civarı.
Saat 13:00-16:00 arası: Nene Hatun Mahallesi'nin Çinçindere, Seyit Onbaşı Caddeleri, 145, 146, 148, 149, 150, 158, 159, 161, 151, 152, 173 Sokakları ve civarı.
SİLİVRİ:
Saat 06:00-18:00 arası: Alibey, Yeni Mahallelerinin; Albay Yunus Dirik, Müjdat Gürsu, Koru Caddeleri, Özkan Taşkın, Zahit Kaynar Sokakları, Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi.
FATİH:
Saat 09:00-15:00 arası: Akşemsettin Mahallesi'nin Halıcılar, Akdeniz, Balipaşa Caddeleri, Heveskar, Ocaklı, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Arus, Zülali Çeşmesi, Cazip, Hemdem, Vatandaş, Öksüzler Sokakları ve civarı.
BEŞİKTAŞ:
Saat 11:00-15:00 arası: Dikilitaş Mahallesi'nin Hakkı Yeten Caddesi, Beşiktaş Fulya Tesisleri, Regus İstanbul İş Merkezi ve civarı.
BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ:
Saat 08:20-11:00 arası: Dikilitaş, Teşvikiye, Fulya Mahallelerinin Hakkı Yeten Caddesi, Aşık Kerem, Aynalı Pembe, Yeşil Çimen Sokakları ve civarı.
GÜNGÖREN:
Saat 09:00-18:00 arası: Gençosman Mahallesi'nin Kışla, Yolcu, Meslek Sokakları, Eşref Bitlis Mefkure Öğrenci Yurdu ve civarı.
BAKIRKÖY:
Saat 09:00-15:00 arası: Zuhuratbaba Mahallesi'nin Yüce Tarla, İncirli Caddeleri, Kubilay, Vankulu, Reneli, Muhtar, Asiller, Yeni İncirli Yolu, Sağlık, Zümrütevler, Tamburacı Osman, Bakır Sokakları ve civarı.
DHA