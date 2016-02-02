İstiklal Caddesi'nde korkulu anlar: Odakule boşaltıldı

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası Odakule binasında yangın çıktı. 7. kattaki kabloların tutuşmasıyla çıktığı sanılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binada çalışanların da tamamen tahliye edildiği belirtildi.

18 katlı Odakule binasının 7. katında saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Katları bir anda duman sarmasıyla çalışanlar, panik içinde yangın merdivenine yöneldi. Ancak yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış olması nedeniyle bina asansör kullanılarak tahliye edildi. Yangın çıktığı sırada 9. katta olduğunu belirten Şükran Güler, "Benim çalıştığım şirketin 3. ve 9. katta ofisleri var. Ben yangın çıktığı sırada 9. kattaydım. Alarm verilmiş ancak duymadım. Yangını farkedince yangın merdivenine gittim ancak duman kaplıydı. Asansörle 3. kata indim eşyalarımı alarak dışarı çıktım" diye konuştu.

Yangına ilk müdahaleyi Beyoğlu itfaiye grubu yaptı. Çevre ilçelerdeki itfaiye gruplarından takviye ekipler de daha sonra yangın noktasına geldi. Yangının kablolardan başlamış olabileceği üzerinde duruluyor.

(Mustafa ÖZDABAK - İhsan YALÇIN / DHA)