Kar kamuflajlı PKK!

RADİKAL - Hakkari Yüksekova'da çekildiği belirtilen fotoğraflarda PKK'lıların 'kar kamuflajlı' görüntüleri yer aldı. Vatan gazetesinin Fırat Haber Ajansı'na dayandırdığı haberde, bir 'tören' düzenledikleri belirtilen yaklaşık 80 PKK'lının kar kamuflajı giydiği dikkat çekti. Kıyafetlerin yurt dışından gönderilmiş olabileceği de ileri sürülürken, tören sırasında alana Öcalan posteri ile PKK, KCK ve YPS bayrakları asıldığı belirtildi. Daha sonra “YPS Gever Komutanlığı Sözcüsü” Eriş Gever'in bir konuşma yaptığı ve 'intikam yemini' ettiği belirtildi. (Vatan)