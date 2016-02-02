Kilis'te bir eve mühimmat isabet etti

KİLİS – Kilis’te yine Suriye tarafından ateşlenen bir mühimmat bir eve isabet etti.

Geçen 18 ve 23 Ocak günleri Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden ateşlenen katyuşa roketleri Kilis'te bir okul ile mahalleye isabet etmiş, patlamalarda 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Bu olayların ardından bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Bilal Habeş Mahallesi Nurgül Sokak'ta 3 çocuğu ile yaşayan Nimet Ilban'ın evinin duvarına mühimmat isabet etti. Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri Ilban ailesinin duvarında oluşan hasara görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı patlama üzerine güvenlik güçleri evde inceleme yaparak, cismin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

(Reşit ÇELEBİOĞLU - DHA)