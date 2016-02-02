RADİKAL - Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6'si yabancı uyruklu 7 kişinin dün yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:
"01.02.2016 tarihinde ilimiz Elbeyli İlçesi Taşlıbakar Köyü yolu üzerinde Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde çatışmalı bölgelerle (DAEŞ) irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 Türk ve 6 yabancı uyruklu olmak üzere 7 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."
DHA-Hasan KIRMIZITAŞ
Kilis'te IŞİD'le irtibatlı 7 kişi yakalandı
02/02/2016 15:55
Kilis'te, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 1'i Türk, 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi, IŞİD ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
RADİKAL - Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6'si yabancı uyruklu 7 kişinin dün yakalandığı belirtilerek şöyle denildi: