Yerel Haberler

Kilis'te IŞİD'le irtibatlı 7 kişi yakalandı

Kilis'te IŞİD'le irtibatlı 7 kişi yakalandı
Kilis'te IŞİD'le irtibatlı 7 kişi yakalandı
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Kilis'te, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 1'i Türk, 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi, IŞİD ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

RADİKAL - Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6'si yabancı uyruklu 7 kişinin dün yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"01.02.2016 tarihinde ilimiz Elbeyli İlçesi Taşlıbakar Köyü yolu üzerinde Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde çatışmalı bölgelerle (DAEŞ) irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 Türk ve 6 yabancı uyruklu olmak üzere 7 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."
DHA-Hasan KIRMIZITAŞ


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