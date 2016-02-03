'Lüks hırsızlık çetesi' operasyonunda mahalleye barikat kuruldu

RADİKAL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde lüks rezidanslardan hırsızlığa karıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Aydınevler Mahallesi'nde daha önceden belirledikleri 2 katlı binaya girmek isteyen polis ekipleri direniş ile karşılaştı. Evdekiler ve mahalleli polise taş ve cam bardak yağdırdı.

Sokak ortasında da barikat kurup ateş yakılması üzerine olay yerine destek ekip istendi.

Özel harekat polisleri eve girmeye çalışırken yine taş atılmaya devam edilince çevik kuvvet polisi gaz bombası atarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından polisler, evin demir kapısını kırarak içeri girdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde yapılan aramada 3 LCD televizyon, 2 pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Evdeki 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. (Ramazan EĞRİ/İSTANBUL/DHA)