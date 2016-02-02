Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

RADİKAL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.21'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan İlçesi'ne bağlı Sarıkız Köyü yakınları olan, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ile çevre ilçelerde hissedildi.



Kısa süreli paniğe yolaçan deprem, yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir hasara yolaçmadı.

DHA