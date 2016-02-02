Meteoroloji cuma günü için uyardı: Marmara'dan başlayarak...

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba ve perşembe günleri güneyli rüzgarlarla daha da artacağı ve yer yer mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Cuma günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Marmara'dan başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, hafta sonu kuzey, batı ve iç kesimlerde de hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına ineceği ifade edildi.