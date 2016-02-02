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MSB'den bedelli ve dövizle askerlik açıklaması

MSB'den bedelli ve dövizle askerlik açıklaması
MSB'den bedelli ve dövizle askerlik açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığından "dövizle askerlik" uygulamasına ilişkin yapılan açıklama yaptı. Bakanlık uygulamanın yalnızca yurt dışında yaşayanları kapsadığı belirtildi.

RADİKAL-Milli Savunma Bakanlığından "dövizle askerlik" uygulamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Dövizle askerlik yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kapsayan ve bulundukları yabancı ülkelerde elde ettikleri hak ve kazanımlarının sonucu olarak 1980 yılından beri sürekli uygulanan bir askerlik hizmet şeklidir" ifadesine yer verildi.Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak'ta yürürlüğe giren 6661 sayılı kanunla dövizle askerlik hizmeti için 6 bin avro olan miktarın, bin avro olarak yeniden düzenlendiği hatırlatıldı.

Söz konusu değişiklikle, yazılı ve görsel basında "dövizle askerlik" uygulamasının, "bedelli askerlik" uygulaması olarak ifade edilmesi nedeniyle yaşanan kavram karışıklığının ve yanlış algılamaların giderilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "Dövizle askerliğin, yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı kapsayan ve bulundukları yabancı ülkelerde elde ettikleri hak ve kazanımlarının sonucu olarak 1980 yılından beri sürekli uygulanan bir askerlik hizmet şeklidir" ifadesi kullanıldı.Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşların, 1111 sayılı Askerlik Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde, durumlarının incelenerek bu haklarını kullanabildiklerinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bedelli askerlik ise ancak özel kanunlarla uygulanan, müracaat şartları, süresi ve bedel tutarı kanunların yayımlandığı dönemlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre belirlenen geçici süreli bir askerlik hizmet şeklidir. Bedelli askerlik şu anda gündemde bulunmamaktadır."

AA


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