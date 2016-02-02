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  • Mülkiye hocası Barış Ünlü'ye, sınav sorusundan açılan 'terör' davası' başlıyor

Mülkiye hocası Barış Ünlü'ye, sınav sorusundan açılan 'terör' davası' başlıyor

Mülkiye hocası Barış Ünlü'ye, sınav sorusundan açılan 'terör' davası' başlıyor
Mülkiye hocası Barış Ünlü'ye, sınav sorusundan açılan 'terör' davası' başlıyor
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Mülkiye'de öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü hakkında, sınavda, "Abdullah Öcalan'a ait iki metni karşılaştırarak, Kürt sorununun geçirdiği dönüşümü aktarınız" şeklinde soru sorduğu gerekçesiyle açılan 'terör örgütü propagandası' davası yarın başlıyor. Duruşmaya, Ünlü'ye destek için gazeteciler ve aydınlar da katılacak.

RADİKAL - Eski bakanlardan Fikret Ünlü’nün oğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü hakkında hocası olduğu dersin final sınavında, ‘Abdullah Öcalan’a ait iki metni karşılaştırarak, Kürt sorunun geçirdiği dönüşümü’ öğrencilerine sorduğu gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘suç ve suçluyu övmek’ten açılan davanın ilk duruşması yarın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya, Ünlü'ye destek için gazeteciler ve aydınlar da katılacak. Eğitim Sen Ankara 5 No'lu üniversiteler şubesi de Barış Ünlü'ye adliyede kitlesel destek vereceğini duyurdu. 

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede, Yrd. Doç. Dr. Ünlü, hocası olduğu ‘Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar -1’ isimli dersin final sınavında, öğrencilerine yönelttiği soru da yer aldı:

“Abdullah Öcalan’ın yazmış olduğu, 1978 tarihli Kürdistan Devrimi’nin Yolu/Manifesto başlıklı broşür ile 2012 tarihli Ortadoğu’da Yeni Sistem İnşası Olarak Demokratik Modernite başlıklı yazıyı; sömürge, ulus-devlet, devrimci şiddet, demokrasi gibi kavramlara/olgulara olan yaklaşımları bağlamında kıyaslayınız. Bunu arada geçen 34 yıl boyunca Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan değişimleri ve Kürt hareketinin/Kürt toplumunun yaşadığı dönüşümleri içerecek şekilde yapınız.”

'SORU SORARAK ÖVDÜ'

Yapılan ihbar üzerine savcılık, sınav sorusu nedeniyle Ünlü hakkında 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, iki metne ilişkin analizler yapıldıktan sonra, sınav sorusuyla Öcalan’ın övüldüğü iddiasına da yer verilerek, “Bu sınavda soruya konu olan kişi ile ülkemiz için yakın ve ciddi tehlike teşkil eden, şiddet olaylarıyla polis, asker, doktor, çocuk olmak üzere toplumun her kesiminden insanları öldürmekte beis görmeyen PKK/KCK örgütünün sözde önderlik olarak tanıdığı kişinin düşüncelerini meşrulaştırmaya yönelik, onun siyasal bir önder olduğunu zihinlere kazımaya dayalı soru sorulmuş, terör örgütü propagandası yapılmış, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış olan örgüt lideri övülmüştür” denildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, yarın yapılacak ilk duruşma öncesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, dosyaya gönderdiği akademik görüşünde, metinlerin birçok bilimsel çalışmada kullanıldığını hatırlatarak, akademik özerlik ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr Türkan Sancar, akademisyenler Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak ise dosyaya sundukları bilimsel mütalaalarında ifade özgürlüğünün ihlal tehlikesine dikkat çekti.


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