Yerel Haberler

Mülteciler ölüm teknesine zorla bindirilmiş

Mülteciler ölüm teknesine zorla bindirilmiş
Mülteciler ölüm teknesine zorla bindirilmiş
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Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen cumartesi günü 18'i çocuk 39 göçmene mezar olan 'Siyah İnci Assos' adlı gezi teknesinin 44 yaşında olduğu ortaya çıktı. 7.1 metre uzunluğundaki tekneye o gün kapasitesinin çok üstünde olan 114 kişinin zorla bindirildiği öne sürüldü.

RADİKAL - 39 göçmenin ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. 18'i çocuk toplam 39 kişiye mezar olan gezi teknesinin 1972 yılında inşa edildiği ve 44 yaşında olduğu belirlendi.

O.K.'ye ait teknenin İstanbul Şile Limanı'na kayıtlı olduğu, 7.1 metre uzunluğunda ve 3 metre 6 santim genişliğindeki tekneye o gün kapasitesinin çok üstünde 114 kişinin zorla bindirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Jandarmanın bugüne kadar aranan tekne sahibine ulaşılamadığı belirtildi. Bu yüzden tekne sahibinin olayla ilgisinin olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi.

Ayrıca kaçaklardan kişi başına bin ila 2 bin euro arasında ücret alındığının tespit edildiği belirtildi. Halen olay yerinde olan teknenin kurtarma çalışmasının ardından limana çekilerek yediemine alınacağı bildirildi.
Dilara ERDİNÇ-DHA 


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