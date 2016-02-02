Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi

RADİKAL - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık aday adaylığı nedeniyle yazılarına ara verdiğini anımsatarak, 8 Kasım günü gazetedeki köşesinde "izindeyim" başlıklı yazıyla okurlardan ocak ayı sonuna kadar izin aldığını belirtti.

Mustafa Balbay, 25 Ocak'ta Cumhuriyet Vakfı Başkanı'nı arayarak şubat başında yazılara başlamak istediğini ilettiğini, 1 Şubat Pazartesi günü "yeniden merhaba" başlıklı yazısını gazeteye gönderdiğini, ancak yayımlanmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel yayın yönetmen yardımcısına bilgi verdim. 'İcra kurulu başkanı Akın Bey sizinle ilgili bir karar alındığını söyledi' karşılığını aldım. Bana hiçbir şey söylenmediğini, izne ayrılırken söz verdiğim gibi şubat başında yeniden yazı gönderdiğimi anlattım. Biraz sonra bana döneceğini söyledi. Aradı ve 'Vakıf yönetimi siz izindeyken karar almış. Aktif siyaset yapanlar artık yazı yazmayacakmış' dedi. Bunun doğruluğu, yanlışlığı bir yana, en azından bana bilgi verilmesi gerekirdi."

Açıklamada Balbay, bunun üzerine icra kurulu başkanıyla da konuştuğunu ve kendisine, "Bugün öteki gazetelerde de milletvekili yazarlar var. Sadece Birgün gazetesinde üç CHP milletvekili yazı yazıyor. Hal böyleyken benim izinli olduğum dönemde böyle bir karar almak üstelik de haber vermemek gazetenin hiçbir ilkesiyle örtüşmüyor" dediği bilgisine de yer verdi.

Gazete yönetiminin, kendisiyle ilgili kararın yazılı iletilmesine de olumsuz yanıt aldığını vurgulayan Balbay, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem gazete sayfalarında, insanların kendisinden habersiz karar alınıyor, haksızlık yapılıyor diyeceksiniz sonra da bana bunu yapacaksınız. Ben yüzünüze başka, arkanızdan başka konuşmam. Bu tablo Cumhuriyet'te 'Fetoculuktan Kürtçülüğe kadar her şey serbest ama CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak' diye özetlenecek bir tablodur. Üstelik ben bu gazete için bedel ödedim. Açın iddianameye benimle ilgili bölüm Cumhuriyet'le başlıyor Cumhuriyet'le bitiyor." (aa)